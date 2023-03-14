Прокуратура начала проверку после падения снега на 8-летнюю девочку в Новосибирске

Прокуратура проверит исполнение законов или бездействие магазина, с крыши которого упал снег на ребенка. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Прокуратура Калининского района организовала проверку после падения снега с крыши магазина на голову 8-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Проверка будет включать в себя оценивание надлежащего исполнения законов и выявление бездействия администрации магазина, которому 4 раза выдавали предостережения по уборке снега и наледи с кровли.

– При наличии оснований прокуратура примет необходимые меры реагирования, – уточнили в пресс-службе.

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