Прокуратура начала проверку после падения снега на 8-летнюю девочку в Новосибирске

Прокуратура проверит исполнение законов или бездействие магазина, с крыши которого упал снег на ребенка.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Прокуратура Калининского района организовала проверку после падения снега с крыши магазина на голову 8-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Проверка будет включать в себя оценивание надлежащего исполнения законов и выявление бездействия администрации магазина, которому 4 раза выдавали предостережения по уборке снега и наледи с кровли.
– При наличии оснований прокуратура примет необходимые меры реагирования, – уточнили в пресс-службе.
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