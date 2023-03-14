В Новосибирске собралась пятикилометровая пробка на площади Труда

Новосибирцы встали в пробку из-за ямочного ремонта на Димитровском мосту. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Днем во вторник, 14 марта, в Новосибирске образовались 5-километровые пробки с левого на правый берег. По данным 2ГИС, на Димитровском мосту ведутся работы.

Пробки на Станиславского и Котовского ведут к заторам на площадях Труда и Энергетиков, далее стоит проспект, где пробка переходит в Димитровский мост. Также загружена часть проспекта Димитрова, заторы тянутся почти от Вокзальной магистрали.

В пробки встали водители на улице Связистов и Новосибирской, стоит вся улица Широкая, замкнут квадрат Порт-Артурской, Каменогорской, Невельского и Забалуева.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как мэр Анатолий Локоть объяснил причину разрушения Димитровского моста.

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