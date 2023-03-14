Синоптики опубликовали прогноз погоды на апрель 2023 года в Новосибирске

В Новосибирск приходит настоящая весна. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в апреле 2023 года. Минусовые температуры закончатся на стыке месяцев.

Как сообщают специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра, потеплеет уже к концу марта – в последнюю неделю месяца в дневное время температура воздуха будет достигать + 7 градусов.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в среднем дневная температура в апреле будет колебаться от + 3 до + 13 градусов. Большую часть месяца будут лить дожди, иногда возможен мокрый снег.

Однако качелей не избежать: по данным сайта «Ну и погода», во второй половине месяца синоптики обещают внезапно летнее тепло до +22 градусов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в городе наблюдаются погодные аномалии – температура воздуха и количество осадков превышают норму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber