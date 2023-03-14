Синоптики опубликовали прогноз погоды на апрель 2023 года в Новосибирске

В Новосибирск приходит настоящая весна.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в апреле 2023 года. Минусовые температуры закончатся на стыке месяцев.
Как сообщают специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра, потеплеет уже к концу марта – в последнюю неделю месяца в дневное время температура воздуха будет достигать + 7 градусов.
По данным сервиса «Яндекс Погода», в среднем дневная температура в апреле будет колебаться от + 3 до + 13 градусов. Большую часть месяца будут лить дожди, иногда возможен мокрый снег.
Однако качелей не избежать: по данным сайта «Ну и погода», во второй половине месяца синоптики обещают внезапно летнее тепло до +22 градусов.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в городе наблюдаются погодные аномалии – температура воздуха и количество осадков превышают норму.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер