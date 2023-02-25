В Новосибирске ожидают обильные осадки выше нормы в марте 2023 года

В Новосибирске количество осадков в марте превысит норму.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В марте 2023 года в Новосибирске дождя и снега выпадет больше нормы. Об этом сообщают синоптики гидрометцентров.
По данным сайта Climate Data, среднее количество осадков, которые выпадают в Новосибирске в марте, составляет 31 миллиметр. Как сообщают синоптики сервиса «Яндекс Погода», в третьем месяце 2023 года ожидается выпадение 44 миллиметров осадков.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какая погода ожидает новосибирцев в следующем месяце.
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