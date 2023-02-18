Начало весны в Новосибирске будет теплым и дождливым Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики дали уточненный прогноз погоды в Новосибирске на март 2023 года. Первый весенний месяц будет радовать оттепелями.

- Среднемесячная температура ожидается около нормы, -5… -8. На юго-востоке Новосибирской области будет выше нормы на 1 градус. Повышения температуры мы ждем уже в последние дни февраля, и в первых числах марта эта тенденция продолжится. В первой декаде ожидается повышение: ночью от -11… -16 до -3… -8, днем от -2… -7 до оттепелей 0… +2, - рассказали КП-Новосибирск синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Но во второй декаде марта снова вернутся похолодания. Ночью в среднем будет -20… -25, а днем -9… -14. Лишь к 20-м числам месяца температура снова повысится вплоть до нуля. А ближе к апрелю пойдут первые полноценные дожди.

- К концу третьей декады мы ждем повышения до -5… -10 ночью и 0… +5 днем. Количество осадков предполагается больше нормы, около 22 миллиметров, а по западным и восточным районам области - около нормы. Снег будет идти в большинстве дней первой и третьей декад, во время оттепелей он будет переходить в мокрый снег и даже дождь, - говорят синоптики.

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