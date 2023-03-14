«Не может ребенок молча уйти под воду»: учитель физкультуры, на уроке которого утонула второклассница, высказался в суде

В Новосибирске начали судить учителя физкультуры, на уроке которого утонула второклассница. Фото: Мария НОВИКОВА

Три года лишения свободы грозит учителю физкультуры, на уроке которого утонула второклассница. Трагедия произошла в ноябре 2022 в Дзержинском районе Новосибирска. 14 марта, во вторник, 60-летний педагог предстал перед судом.

Дело по факту причинения смерти по-неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей рассматривает Дзержинский районный суд.

По версии следствия, учитель превысил предельно допустимую загрузку бассейна, ненадлежащим образом контролировал безопасность обучающихся и своевременно не оказал помощь, проявив тем самым преступную небрежность.

До заседания журналисту КП-Новосибирск удалось поговорить с подсудимым:

Дети, когда тонут ударяют руками об воду, что-то кричат. Наверное что-то со здоровьем у девочки случилось. Не может так ребенок просто молча уйти под воду. Мальчишка нырнул, увидел ее, потом повторно нырнул, перевернул и вытащил, - пояснил Сергей Верлан

После оглашения обвинительного заключения прессу удалили из зала. Рассматривать уголовное дело будут в закрытом режиме в связи с тем, что оно касается гибели несовершеннолетней

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