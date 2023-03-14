В Чулыме под Новосибирском построят поликлинику за 656,6 миллиона рублей

В Новосибирской области построят новую поликлинику. Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Чулым в Новосибирской области до декабря 2024 года построят новую поликлинику. При этом разработку проектной документации должны завершить до конца октября текущего года. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

За смену поликлиника сможет принимать до 260 взрослых и 110 детей. Там будут работать 84 человека. Максимальная стоимость строительства поликлиники составляет 656,6 миллиона рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Каргате построят новый хирургический комплекс районной больницы. На него планируют потратить больше, чем на поликлинику в Чулыме – почти 739 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber