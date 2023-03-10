Хирургический комплекс больницы в Новосибирской области построят за 738,8 миллиона рублей

В Каргатском районе появится новый хирургический комплекс.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Каргатском районе Новосибирской области построят новый хирургический комплекс на 67 коек. Круглосуточный стационар возведут в городе Каргат на улице Трудовой, 30. Аукцион опубликовало министерство строительства региона на сайте госзакупок.
Средства выделят из областного бюджета в три этапа. Строительство должны завершить до 1 декабря 2025 года.
В документах закупки указано, что в новом хирургическом комплексе Каргатской ЦРБ будет работать 91 специалист.
Заявки на конкурс ждут до 27 марта.
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