Хирургический комплекс больницы в Новосибирской области построят за 738,8 миллиона рублей

В Каргатском районе появится новый хирургический комплекс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Каргатском районе Новосибирской области построят новый хирургический комплекс на 67 коек. Круглосуточный стационар возведут в городе Каргат на улице Трудовой, 30. Аукцион опубликовало министерство строительства региона на сайте госзакупок.

Средства выделят из областного бюджета в три этапа. Строительство должны завершить до 1 декабря 2025 года.

В документах закупки указано, что в новом хирургическом комплексе Каргатской ЦРБ будет работать 91 специалист.

Заявки на конкурс ждут до 27 марта.

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