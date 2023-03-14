В Новосибирске 20 собственников квартир взорвавшегося дома на Линейной согласились получить деньги вместо жилья

20 собственников квартир в доме на Линейной согласились на компенсацию.
Фото: Никита МАНЬКО
В Новосибирске 20 собственников квартир в доме на Линейной, 39, рухнувшем после взрыва, согласились на компенсацию. Об этом в ходе аппаратного совещания во вторник, 14 марта, доложил вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев.
– 20 собственников квартир дали согласие на предоставление денежной компенсации. По 10 квартирам заключены соглашения, по 9 квартирам соглашения направлены в Росреестр, ждём решения, – сообщил Алексей Кондратьев.
Собственники первой квартиры, с которой был заключен договор, уже скоро получат компенсацию за утерянную во время взрыва квартиру.
Напомним, пятиэтажку на Линейной, 39 в Новосибирске, разрушенную взрывом, власти оценили в 330 миллионов рублей.
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