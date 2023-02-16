Пятиэтажку на Линейной, 39 в Новосибирске, разрушенную взрывом, власти оценили в 330 млн рублей. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В Новосибирске оценили разрушенную взрывом пятиэтажку на Линейной, 39. Начальник департамента и строительства архитектуры мэрии Алексей Кондратьев заявил, что стоимость дома, в котором 60 квартир, составляет 330 млн рублей. Информацию об этом он озвучил на 23-й сессии Совета депутатов Новосибирска.

По словам Кондратьева, восстановить дом невозможно. Уже готовы документы на расселение жильцов или выплату им компенсаций. Изначально квадратный метр в квартирах оценили в 96 тысяч рублей. Опирались при этом на цену, установленную Минстроем. Однако затем эксперты учли, что расположена пятиэтажка в центре города.

– В связи с этим цена при первом подходе не соответствует рыночной. Это мы предусмотрели. Теперь, исходя из средней площади одно-, двух- и трехкомнатных квартир на рынке, заявили большую сумму. Речь о 330 млн рублей, – уточнил Кондратьев.

Чиновник добавил, если жильцы готовы ждать, им предоставят жилье, купленное у застройщиков. Власти намерены предоставить недвижимость, которая расположена рядом с Линейной, 39.

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