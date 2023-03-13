Новосибирский омбудсмен по правам человека получила около 300 жалоб о нарушении прав мобилизованных

Нина Шалабаева рассказала о жалобах о нарушении прав мобилизованных.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Омбудсмен по правам человека Новосибирской области Нина Шалабаева рассказала, что с начала специальной военной операции она получила около 300 жалоб о нарушении прав мобилизованных. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ТАСС.
По словам Нины Шалабаевой, заявления составляют чаще всего родственники и близкие военнослужащих. За соблюдением прав мобилизованных тщательно следят. Обмудсмен лично посещала центры для военнослужащих, чтобы убедиться, что они обеспечены всем необходимым.
Ранее омбудсмен рассказала о том, что держит на контроле ситуацию также с сибиряками, попавшими в плен.
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