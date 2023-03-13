Омбудсмен Шалабаева рассказала, какими новосибирцы возвращаются из плена на Украине

Омбудсмен Нина Шалабаева рассказала об освобождении жителей региона, попавших в плен во время проведения специальной военной операции. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новосибирский омбудсмен Нина Шалабаева рассказала на пресс-конференции об освобождении жителей региона, попавших в плен во время проведения специальной военной операции. Она отметила, что тесно взаимодействует с Министерством обороны страны и аппаратом уполномоченного по правам человека в России по этому вопросу.

— Я направляю обращения в Минобороны и держу их на контроле, пока не получу ответ. Надо отдать должное министерству, они всегда мне отвечают, — рассказала Нина Шалабаева на пресс-конференции ТАСС.

После освобождения из плена бойцов, как правило, направляют на лечение и реабилитации, в зависимости от их состояния.

— Если посмотреть на то, как проходят обмены, можно увидеть, что состояние у бойцов разное: кто-то подвергался пыткам, кто-то истощен, кто-то выглядит более-менее нормально. Многое зависит от того, сколько времени провел человек в плену, — отметила омбудсмен.

О том, сколько всего жителей Новосибирской области находятся сейчас в плену, и сколько уже человек было освобождено, уполномоченный рассказывать отказалась.

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