Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку больницы под Новосибирском, где пенсионерка умерла после перелома

Следователи начали проверку после смерти пенсионерки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, начатую после смерти пенсионерки после перелома ноги в больнице Купинского района Новосибирской области.
— В феврале этого пенсионерка получила тяжелый перелом ноги в нескольких места. После операции она вернулась домой, но ее состояние ухудшилось: поднялась температура и появились сильные боли в ноги. Ее повторно госпитализировали, но в больнице она скончалась на следующий день, — сообщили в СКР.
В региональном Следственном комитете начали проверку по данному факту, ее ход и результаты взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.
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