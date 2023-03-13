Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку больницы под Новосибирском, где пенсионерка умерла после перелома

Следователи начали проверку после смерти пенсионерки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, начатую после смерти пенсионерки после перелома ноги в больнице Купинского района Новосибирской области.

— В феврале этого пенсионерка получила тяжелый перелом ноги в нескольких места. После операции она вернулась домой, но ее состояние ухудшилось: поднялась температура и появились сильные боли в ноги. Ее повторно госпитализировали, но в больнице она скончалась на следующий день, — сообщили в СКР.

В региональном Следственном комитете начали проверку по данному факту, ее ход и результаты взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.

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