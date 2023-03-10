«Мама кричала от боли, но никто не подошел»: пенсионерка умерла после перелома ноги в больнице под Новосибирском

Родные считают, что у Валентины Романченко начался сепсис. Фото: личный архив семьи Романченко.

Родные Валентины Романченко из села Метелево Купинского района обратились за помощью в редакцию КП-Новосибирск. Они считают, что 60-летняя пенсионерка могла умереть в больнице из-за того, что врачи не заметили начавшийся после перелома ноги сепсис. Что происходило в клинике, рассказала дочка пожилой женщины.

«СЛОМАЛА НОГУ В ТРЕХ МЕСТАХ»

- У моей мамы был остеопороз, она с трудом ходила по дому - сделает несколько шагов и больше не может. Мы купили ей инвалидную коляску, в основном она передвигалась в ней, - рассказала КП-Новосибирск Наталья, дочка умершей пенсионерки.

Беда случилась, когда пожилая женщина осталась одна дома. Она решила приготовить обед, привстала с коляски и упала.

- Папы в тот момент дома не было, мама два часа пролежала на полу, пока он не приехал, - говорит Наталья. - Маму сразу отвезли в больницу. Врач-травматолог диагностировал два перелома: вверху коленки и под коленкой. Но потом мама сказала, что у нее очень болит пятка. Сделали еще один снимок, и оказалось, что в пятке тоже перелом - третий.

В больнице пожилой женщине наложили гипс и отправили ее домой.

- Врач-терапевт, которая наблюдала мою маму в селе, настояла, чтобы мы добивались госпитализации. Объяснила, что перелом в трех местах у пожилого человека - это очень серьезно. В итоге маму положили в больницу, провели операцию на ноге. И через несколько дней снова отправили домой, - продолжает дочь пенсионерки.

Наталья уверяет: они выполняли все рекомендации врачей. После того, как с ноги сняли швы, гипс наложили вновь.

«ВАША МАМА УМЕРЛА»

- Утром 24 февраля маме резко стало плохо. Когда папа проснулся, сразу померили ей температуру: было 39. А еще у мамы резко упало давление, папа сразу вызвал скорую, и ее отвезли в больницу, - вспоминает Наталья.

Вечером близкие связывались с пенсионеркой по телефону.

- Мама сказала, что ей сделали какой-то укол и все. Она кричала от боли, жаловалась, что к ней никто из врачей или медсестер не подходил, - передает разговор Наталья.

А на следующее утро дозвониться до матери Наталья не смогла, в больнице сказали, что пенсионерку перевели в реанимацию. Вечером семье пожилой женщины сообщили, что она умерла.

- Я никогда не подумала бы, что можно умереть из-за перелома ноги, - плачет Наталья.

В медицинском свидетельстве о смерти, которое Наталья предоставила в редакцию, написано: «неуточненная причина смерти».

- Получается, врачи официально диагноз так и не поставили. Ждем сейчас гистологическое заключение, чтобы понять, почему так случилось, - добавляет Наталья. - Моя версия: у мамы начался сепсис, врачи не заметили это вовремя. Почему я так думаю? От гипса шел специфический запах.

В самой больнице произошедшее не комментируют. Родные пенсионерки после того, как получат гистологическое заключение, будут писать заявление в Следственный комитет.

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