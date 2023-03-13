В Новосибирске с начала года в пожарах погибли 19 человек

В Новосибирске за два месяца 2023 года произошло 219 пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске за два месяца 2023 года произошло 219 пожаров — это на 23 пожара меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

— 50 пожаров случилось в многоквартирных домах, 25 — в частных. В прошлом году за аналогичный период в многоквартирных домах случилось 54 пожара, количество пожаров в частных домах было таким же, — рассказали в муниципалитете.

При этом, наблюдается увеличение гибели людей и получения ими травм во время пожаров. Так, в 2023 году в Новосибирске в пожарах погибли 19 человек, 25 — получили травмы. В 2022 году за этот же период погибло 11 человек, травмировано — 22.

Накануне КП-Новосибирск писала о пожаре в поселке Пролетарский, случившемся 11 марта. В огне погибли двое детей. Как сообщили следователи, в момент ЧП ребятишки были дома одни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Перед гибелью сынок ей позвонил»: стало известно, где была мама детей, погибших на пожаре в поселке под Новосибирском

Соседи рассказали, где была мама детей, погибших на пожаре в поселке Пролетарский под Новосибирском (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер