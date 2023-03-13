Губернатор Травников поручил очистить от наледи тротуары в Новосибирске

Губернатор поручил улучшить обработку и очистку тротуаров от наледи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить работу по очистке тротуаров от снега и наледи. Еще одним поручением стал ямочный ремонт. По словам Травникова, погода позволяет начать латать асфальт на дорогах.

— Сезонная проблема, особенно острая в этом году, в связи с большим количеством температурных переходов через «ноль», оттепелей и заморозков. Я имею в виду гололед, не только на дорогах, а в первую очередь на тротуарах. Всем главам муниципалитетов — погода такая продлится еще некоторое время, поэтому, необходимо дополнительно усилить работу по обработке, очистке тротуаров. Это касается всех, конечно, больше всего тротуаров в Новосибирске, — сообщил Травников в ходе оперативного совещания 13 марта. Напомним, что из-за гололеда в травмпункты стало обращаться на 10% больше людей. За прошлую неделю в больницу обратились 400 сибирское, поскользнувшихся на льду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер