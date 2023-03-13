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НовостиОбщество13 марта 2023 10:36

Губернатор Травников поручил очистить от наледи тротуары в Новосибирске

Из-за гололеда на 10% увеличилось число обращений в травмпункты
Надежда КАСЬЯНОВА
Губернатор поручил улучшить обработку и очистку тротуаров от наледи.

Губернатор поручил улучшить обработку и очистку тротуаров от наледи.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить работу по очистке тротуаров от снега и наледи. Еще одним поручением стал ямочный ремонт. По словам Травникова, погода позволяет начать латать асфальт на дорогах.

— Сезонная проблема, особенно острая в этом году, в связи с большим количеством температурных переходов через «ноль», оттепелей и заморозков. Я имею в виду гололед, не только на дорогах, а в первую очередь на тротуарах. Всем главам муниципалитетов — погода такая продлится еще некоторое время, поэтому, необходимо дополнительно усилить работу по обработке, очистке тротуаров. Это касается всех, конечно, больше всего тротуаров в Новосибирске, — сообщил Травников в ходе оперативного совещания 13 марта. Напомним, что из-за гололеда в травмпункты стало обращаться на 10% больше людей. За прошлую неделю в больницу обратились 400 сибирское, поскользнувшихся на льду.

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