В Управлении ветеринарии объяснили введение карантина в двух селах Новосибирской области

Карантин ввели из-за двух бешеных лис. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селах Чернаки и Кабинетное Новосибирской области ввели карантин по бешенству. Руководитель пресс-службы Управления ветеринарии региона Юрий Давыдович Шмидт рассказал КП-Новосибирск, почему пришлось ввести ограничительные мероприятия.

− Новосибирская область является природным очагом неблагополучия по бешенству плотоядных. В данном случае был заход двух диких лис на территорию муниципальных образований. К счастью, они никого не покусали. Лис уничтожили, так как у них наблюдалось ярко выраженное поведение больного животного. При проведении лабораторных исследований было установлено, что они действительно больны, − объяснил Юрий Давыдович в беседе с КП-Новосибирск. − Поскольку больное животное зашло на территорию, ослюнение и распространение вируса исключить нельзя. Поэтому для недопущения распространения бешенства были введены ограничительные карантинные мероприятия.

Он подчеркнул, что по сравнению с прошлыми годами количество подобных случаев сократилось в разы.

− Если в 2020 году количество неблагополучных пунктов достигало 65, то сегодня это всего лишь единичные случаи. Дело в том, что Управление ветеринарии ведет работу по контролю рисков. Специалисты раскладывают специальные вакцины для диких плотоядных. Животные эту приманку поедают и вакцинируются, − отметил руководитель пресс-службы Управления ветеринарии НСО.

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