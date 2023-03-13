Карантин по бешенству ввели в двух селах Новосибирской области

В двух районах Новосибирской области – Краснозерском и Чулымском, ввели карантин по бешенству. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В двух районах Новосибирской области – Краснозерском и Чулымском, ввели карантин по бешенству. Ограничительные мероприятия действуют в селах Чернаки и Кабинетное.

Распоряжения опубликованы на сайте регионального правительства. Их уже подписал губернатор НСО Андрей Травников.

− Установить с 10.03.2023 по 08.05.2023 на территории села Чернаки Майского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, − говорится на сайте правительства.

Также карантин введен в селе Кабинетное Чулымского района. Он тоже будет действовать по 8 мая 2023 года.

Введение ограничительных мер подразумевает, что на территории указанных сел запрещено проводить ярмарки и прочие мероприятия с участием животных. Более того, нельзя вывозить восприимчивых к инфекции животных или отлавливать их для отправки в зоопарки.

Определенные запреты также вводятся на территории животноводческой фермы «Новомайское» и личного подсобного хозяйства на Лесной, 16.

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