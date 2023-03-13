Самолет «Новосибирск-Москва» экстренно сел в Омске из-за больного пассажира

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Омске. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Омске. Борту пришлось уйти на запасной аэродром из-за больного пассажира. Инцидент произошел утром 13 марта.

— Командир воздушного суда доложил об уходе на запасной аэродром Омск по причине больного на борту, — сообщает телеграмм-канал.

В Столицу самолет опоздал всего на час и прибыл к 9 часам утра.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как в аэропорту «Толмачево» сел военный самолет Ан-124 «Руслан». Самолет вылетал из нашего аэропорта, но был вынужден вернуться назад. У борта после взлета возникли проблемы с шасси — стойка не убралась вовремя. Лететь самолет должен был во Владивосток.

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Возможной причиной случившегося могли стать проблемы с шасси (подробнее).

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