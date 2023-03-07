В Толмачево экстренно приземлился военный самолет Ан-124 «Руслан»

В Новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренно приземлился военный самолет Ан-124 «Руслан». Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренно приземлился военный самолет Ан-124 «Руслан». Инцидент произошел в 6:39 утра по новосибирскому времени во вторник, 7 марта.

— Самолет вылетал из нашего аэропорта, но был вынужден вернуться назад, — пояснили КП-Новосибирск в «Толмачево».

Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», у самолета после взлета возникли проблемы с шасси — стойка не убралась вовремя. Лететь самолет должен был во Владивосток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber