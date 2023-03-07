В Толмачево экстренно приземлился военный самолет Ан-124 «Руслан»

В Новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренно приземлился военный самолет Ан-124 «Руслан».
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренно приземлился военный самолет Ан-124 «Руслан». Инцидент произошел в 6:39 утра по новосибирскому времени во вторник, 7 марта.
— Самолет вылетал из нашего аэропорта, но был вынужден вернуться назад, — пояснили КП-Новосибирск в «Толмачево».
Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», у самолета после взлета возникли проблемы с шасси — стойка не убралась вовремя. Лететь самолет должен был во Владивосток.
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