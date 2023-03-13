Грудничок отравился угарным газом на пожаре в новосибирской высотке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грудничок, которого спасли на пожаре в высотке на улице Титова в Новосибирске, отравился угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по НСО.

– Ребенка после эвакуации из горящей квартиры осмотрели врачи. Его госпитализировали с признаками отравления угарным газом, – уточнили в ведомстве.

Напомним, произошел пожар в многоэтажке на Титова 12 марта днем. Загорелась квартира на 5-м этаже. В ней находилась мама с младенцем. До прибытия пожарных она стояла с ним на руках на балконе и просила о помощи. Пожарные смогли проникнуть в горящую квартиру, забрать маму с ребенком и вывести их на улицу.

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