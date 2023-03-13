«Стояла на балконе с ребенком на руках»: в Новосибирске на пожаре в высотке спасли маму с грудничком

Женщину с грудничком спасли на пожаре в высотке на Титова в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.

Крупный пожар случился в Ленинском районе Новосибирска. 12 марта на улице Титова загорелась многоэтажка. Возгорание произошло в квартире на 5-м этаже. До прибытия МЧС из дома самостоятельно выбежали на улицу 30 человек.

– Женщина с грудничком на руках стояла на балконе пятого этажа. Она просила о помощи. Звено газодымозащитников сразу бросилось туда. На пятом этаже было плотное задымление. Пожарным удалось проникнуть в горящую квартиру. Они надели на пострадавших спасательные устройства, укутали их в теплые вещи и вывели маму с малышом на улицу, – рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №6 ГУ МЧС по НСО лейтенант внутренней службы Вячеслав Путин.

Грудничка с отравлением угарным газом госпитализировали.

Ликвидировали пожар за 9 минут. Предварительная версия ЧП – нарушение правил использования электрооборудования. В тушении огня участвовали 31 человек, а также 10 единиц техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер