Власти Новосибирской области пообещали найти новое место для детской киностудии «Поиск»

В Новосибирске перенесут детскую киностудию "Поиск". Фото: ДК "Академия".

В Новосибирске детская киностудия «Поиск» переедет из ДК «Звезда» на территории НВВКУ. Это связано с тем, что на территории дома культуры регулярно проводят подготовку военнослужащих, и детская студия там располагаться не может. Для учреждения найдут новое место, сообщила замгубернатора региона Ирина Мануйлова.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников взял этот вопрос на особый контроль. Новое помещение будут искать вместе с мэрией Новосибирска.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэрия Новосибирска вернула офицерский клуб «Звезда» министерству обороны России. Однако в прошлом году в администрации города сообщали, что детские кружки в здании собирались оставить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber