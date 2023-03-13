«Это тарелка НЛО!»: новосибирцев напугало странное светящееся облако в небе

Новосибирцы заметили странное явление в небе. Фото: Геннадий Сенченко.
Новосибирцы заметили неопознанный объект в небе утром в понедельник, 13 марта. Некоторые горожане подумали, что это НЛО, другие – что в небе от восходящего солнца засветилось облако.
В соцсетях жители разных районов обсуждали, что странное явление похоже на голову медведя или ядерный гриб, конспирологи строили страшные теории. Ближе всех оказалась версия про приземление Анны Кикиной с МКС.
Летающая тарелка инопланетян оказалась следом от ракеты. Фото: АСТ-54.
Странная полоса в небе, похожая на облако – это след от ракеты с Байконура, которую запустили в 6:13 по новосибирскому времени.
– Сегодня стартовал носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Луч-5Х». Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту, – сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что первый новосибирский космонавт Анна Кикина вернулась на Землю после почти 5 месяцев работы на МКС.
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