«Это тарелка НЛО!»: новосибирцев напугало странное светящееся облако в небе

Новосибирцы заметили странное явление в небе. Фото: Геннадий Сенченко.

Новосибирцы заметили неопознанный объект в небе утром в понедельник, 13 марта. Некоторые горожане подумали, что это НЛО, другие – что в небе от восходящего солнца засветилось облако.

В соцсетях жители разных районов обсуждали, что странное явление похоже на голову медведя или ядерный гриб, конспирологи строили страшные теории. Ближе всех оказалась версия про приземление Анны Кикиной с МКС.

Летающая тарелка инопланетян оказалась следом от ракеты. Фото: АСТ-54.

Странная полоса в небе, похожая на облако – это след от ракеты с Байконура, которую запустили в 6:13 по новосибирскому времени.

– Сегодня стартовал носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Луч-5Х». Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту, – сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что первый новосибирский космонавт Анна Кикина вернулась на Землю после почти 5 месяцев работы на МКС.

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