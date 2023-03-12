Анна Кикина вернулась на Землю. Фото: Роскосмос
Новосибирский космонавт Анна Кикина вернулась на Землю. Об этом сообщили на сайте NASA.
- Астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Коити Ваката и космонавт Роскосмоса Анна Кикина благополучно приводнились на корабле SpaceX Dragon Endurance в Мексиканском заливе у побережья Тампы, штат Флорида, - говорится в сообщении.
Напомним, что Анна прибыла на МКС на корабле Crew Dragon в октябре прошлого года. Она пробыла на орбите около 157 дней.
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