Анна Кикина вернулась на Землю. Фото: Роскосмос

Новосибирский космонавт Анна Кикина вернулась на Землю. Об этом сообщили на сайте NASA.

- Астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Коити Ваката и космонавт Роскосмоса Анна Кикина благополучно приводнились на корабле SpaceX Dragon Endurance в Мексиканском заливе у побережья Тампы, штат Флорида, - говорится в сообщении.

Напомним, что Анна прибыла на МКС на корабле Crew Dragon в октябре прошлого года. Она пробыла на орбите около 157 дней.

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