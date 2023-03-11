Космонавт Анна Кикина возвращается на Землю. Чем она запомнилась во время полета на МКС

Анна Кикина готовится к возвращению на Землю.​ Фото: Роскосмос

В субботу, 11 марта, в 14:05 по новосибирскому времени корабль с Анной и другими космонавтами отстыковался от МКС и в воскресенье в 9:19 приводнится у берегов Флориды, США.

Анна стала единственной россиянкой, которая прибыла на МКС в составе экипажа на американском корабле CrewDragon, на нем же она и отправляется на Землю. Но запомнилась девушка не только этим.

НЕДЕТСКАЯ МЕЧТА

Кажется, что Анна воплотила мечту многих мальчишек (и наверняка девчонок), по-настоящему став космонавтом, как и хотела. А вот и нет: в детстве у Анны было множество других увлечений. Мечтала стать ветеринаром, врачом, милиционером. Занималась спортом, причем только успевай записывать: плаванием, карате, настольным теннисом, самбо, волейболом, баскетболом, рукопашным боем. В более старшем возрасте стала заниматься туризмом - спелеология, рафтинг, полиатлон. А во взрослой жизни успела побывать инженером-гидротехником, радиоведущей и гидом на Алтае.

Раньше Анна работала на радио, а потом круто изменила свою жизнь.​ Фото: Роскосмос.

Стать космонавтом Анна решила уже во осознанном возрасте, прошла подготовку. Такая разносторонность и хорошая физподготовка помогли ей обойти конкурентов.

МЕХАНИЧЕСКАЯ «ИРА»

То, ради чего Анна и отправилась в космос. В одну из ее задач входило управлять европейской рукой-манипулятором ERA, российские космонавты зовут его на наш манер «Ира». Эту роботизированную руку изготовили голландцы. Она способна вынести на «улицу» нужное оборудование и заменить его за бортом станции. «Ира» - длинная, похожая на змею. Ее длина — 11,3 метра. Вместо глаз у нее четыре камеры, а вместо кистей на концах так называемые эффекторы - элементы для захвата груза и помощи космонавтам.

ERA похожа на длинного удава. Но умеет гораздо больше. Фото: www.esa.int

На МКС космонавты проводили еще несколько ценных научных экспериментов. Так, они выращивали в невесомости микроводоросль спирулину, восстанавливали чистую воду из мочи и атмосферной влаги, фотографировали нашу планету из космоса, чтобы оценить экологическую обстановку и многое другое.

В ЧЕМ СОЛЬ?

Анна Кикина многим запомнилась тем, что рассказывала все житейские подробности. Ведь интересно, чем современные космонавты питаются. Большинство думает, что еда по-прежнему в тюбиках. Но нет: на видео Анна показывает консервные банки и герметичные пакетики. Основной рацион сублимированный, то есть высушенный. Сухой суп, сухой салат, сухое второе, которые надо разбавить водой, чтобы еда «набухла».

Еда космонавтов —​ не привычные тюбики, а пакетики и консервы.​ Фото: стоп-кадр видео​ Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

А соль и перец жидкие! Дело в том, что в невесомости эти приправы начнут летать как облако пыли, норовя попасть в нос. Поэтому на Земле их плавят при высоких температурах, и на орбиту соль и перец попадают уже в тюбиках.

КОГДА РУТИНА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВЕСЕЛЬЕ

Мыть полы и пылесосить вряд ли любят большинство людей. На МКС тоже надо наводить порядок, но какой же веселой и необычной, на взгляд простых землян, становится уборка в космосе! Мы смогли понаблюдать, как Анна, вооружившись агрегатом (очень, кстати, похожим на знакомый домашний пылесос), летает по модулю в поисках пыли на решетках вентиляции. В отличие от пыли на Земле, пыль в невесомости может взметнуть любой порыв воздуха от проплывающего космонавта.

Уборка в космосе​ становится гораздо проще — и никакой стремянки не нужно! Фото: кадры из видео «Роскосмоса».

И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ

В свободное время Анна подстригала коллегу Дмитрия Петелина. К специальной машинке для стрижки в космосе прикрепляют всасывающий шланг, как у пылесоса. Делают это, чтобы волоски не улетели в вентиляцию и не сломали ее.

Одной тайной из жизни космонавтов стало меньше.​ Фото: стоп-кадр видео Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина.

По просьбе любопытных землян Анна даже объяснила, как справляют нужду на МКС (а то ведь замучили вопросом!). По ее словам, на станции есть специальная система, которая называется раздельное ассенизационно-санитарное устройство. Используя трубки, аппарат собирает жидкие отходы в один контейнер, а твердые складирует в пакетики в другой сосуд. Затем отходы попадают в накопители, откуда их вывозят специальные корабли, сгорающие в атмосфере.

«ВОТ ТАКИЕ РЯХИ»

В космосе и внешность заметно меняется. Тут уже не до идеалов красоты, и дело не в богатом рационе космонавтов. Анна объясняла, почему на видео с МКС у нее лицо стало шире, чем на Земле.

Невесомость меняет внешность космонавтов. Фото: Новосибирский планетарий.

— Здесь организм перестраивается. Сердечно-сосудистая система перестраивается, жидкость стремится перераспределиться по телу. Если вы замечали, в основном кажется, что космонавты хорошо едят: вот такие ряхи. Но на самом деле это жидкость перемещается и больше концентрируется в голове. После прибытия на станцию это сразу заметно у всех. У меня лицо было шире, потом прошла адаптация, жидкость немножко спустилась, — рассказывала Анна.

УТЕЧКА НА КОРАБЛЕ

Не обошлось и без ЧП во время полета. 15 декабря 2022 года на корабле «Союз МС-22», пристыкованном к МКС, разгерметизировалась система охлаждения. Из-за утечки не смогли выйти в космос коллеги Анны Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Анне удалось сфотографировать проблемный «Союз» из иллюминаторов и обследовать его с помощью камер робота-манипулятора ERA.

Утечку на корабле засняла Анна Кикина. Фото: NASA | Космические агентства

Космическое путешествие закончилось, но впереди у Анны еще много планов, целей и задач. Например, отважная девушка мечтает полететь на Луну.

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