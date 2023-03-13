В Новосибирске назначен суд по делу живодера, жестоко убившего трех кошек. Фото: предоставлено очевидцами.

В Новосибирске перед судом предстанет живодер, жестоко расправившийся с тремя кошками. Заседание назначили на 21 марта. Об этом сообщили в Калининском районном суде.

– Следствие установило, что 21 октября 2022 года мужчина пришел в квартиру на улице Фадеева. Так как к нему обратились мужчина и женщина с просьбой поймать кошек, находившихся в ней. Пройдя в квартиру, Архипов А.А. обнаружил, что три кошки находятся на балконе, после чего поочередно взял кошек в руки и бросил их с балкона квартиры, расположенной на 16 этаже, – напомнили в суде.

Затем он спустился на крыльцо подъезда и увидел, что две кошки погибли. А третья была жива. Он несколько раз пнул несчастную. Там скончалась. Трупы кошек сложил в мешок и выбросил.

На живодера возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, в отношении нескольких животных».

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