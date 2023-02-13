Выбросил с 16-го этажа, а потом добил: новосибирец, жестоко убивший трех кошек, предстанет перед судом

Новосибирец, сбросивший с балкона 16-го этажа, трех кошек, предстанет перед судом. Фото: предоставлено очевидцами.

В Новосибирске будут судить 55-летнего живодера, жестоко убившего трех кошек. В отношении него расследовали уголовное дело за жестокое обращение с животными, повлекшее их смерть.

– Следствие установило, что 21 октября обвиняемый по просьбе неустановленных лиц пришел в квартиру Фадеева, расположенную на 16 этаже. Цель его была поймать трех кошек и вынести из квартиры для передачи в приют. По его словам, соседи жаловались на неприятный запах, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Злоумышленник зашел в квартиру. Нашел трех кошек на балконе. Он схватил их и с силой выбросил с балкона. Потом спустился, увидел, что одна из кошек еще жива. Поэтому несколько раз ударил по кошке ногой. От этого животное умерло. Затем живодер сложил кошек в пакет и выбросил в мусорку.

Уголовное дело направят в Калининский районный суд. Там его рассмотрят по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber