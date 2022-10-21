«Добивал у подъезда»: в Новосибирске живодер сбросил с 16-го этажа трех котов, а потом затоптал их насмерть

По словам очевидцев, мужчина затоптал животных после того как скинул их с 16 этажа. Фото: предоставлено героем публикации

Новосибирцы стали свидетелями зверства на улице Фадеева. Неизвестный мужчина выкинул с 16 этажа трех котов, а потом спустился и затоптал их. Добивал прямо у подъезда. Произошло это в пятницу, 21 октября.

— Буквально минут через 5 спускается этот мужчина, начинает собирать котов. Коты начинают кричать и сопротивляться. Мужчина топает по ним ногами с невероятной силой и жестокостью. Потом он собрал их в пакет и выбросил в мусорный бак, — рассказала КП-Новосибирск очевидица произошедшего.

По словам женщины, она хотела бы подойти к мужчине и хоть как-то остановить его. Но побоялась, потому что была с маленьким ребенком в коляске. Подумала, что мужчина и ей может что-то сделать.

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