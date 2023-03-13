В Новосибирске старшеклассник покончил с собой

В Новосибирске покончил с собой ученик старших классов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ленинском районе Новосибирска ученик старших классов покончил с собой. О трагедии стало известно в понедельник, 13 марта.

– Ведется расследование, пока не можем дать никаких комментариев, – сообщили КП-Новосибирск в лицее № 136, где учился парень.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

Напомним, ранее стало известно о девятикласснике, который устроил вечеринку у себя дома, а потом выгнал всех друзей и покончил с собой. Тело сына нашла пришедшая утром с работы мама. Оказалось, что школьник решился на трагический шаг из-за несчастной любви.

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