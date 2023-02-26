Тело мальчика нашла его мама.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Девятиклассник из Новосибирской области, покончивший с собой, страдал из-за несчастной любви. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник знакомый с ситуацией.
- По предварительной версии, школьник переживал несчастную любовь, - рассказал КП-Новосибирск источник.
Известно, что тело мальчика нашла его мама. Напомним, что ЧП произошло в Баганском районе. Школьник покончил с собой в ночь на 25 февраля после вечеринки. Он отмечал свой день рождения.
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