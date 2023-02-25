«Выгнал друзей из квартиры»: в Новосибирской области девятиклассник покончил с собой после вечеринки

Под Новосибирском девятиклассник покончил с собой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Баганском районе Новосибирской области погиб девятиклассник. 15-летний мальчик покончил с собой в ночь на 25 февраля. Об этом КП-Новосибирск рассказали его друзья.

– Ему в этом месяце исполнилось 15 лет. Ночью родителей дома не было, они были на работе. Он позвал к себе друзей, сидели, отдыхали. Потом он всех выгнал из дома. И, когда все ушли, покончил с собой, – сообщили КП-Новосибирск знакомые погибшего.

В Следственном комитете отказались от комментариев. Рассказать о произошедшем не согласилась и классная руководительница мальчика.

По словам друзей девятиклассника, у него не было девушки, а с родителями парень был в хороших отношениях.

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