Названа предварительная причина пожара в поселке под Новосибирском, на котором погибли двое детей. Фото: прокуратура НСО.

В понедельник, 13 марта, стала известна предварительная причина пожара в поселке Пролетарский. В ЧП погибли двое детей: брат и сестра. В момент трагедии дети были дома одни.

– Предположительная причина пожара – это шалость детей с огнем. Привлекались психологи МЧС России, – сообщил на оперативном совещании начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Ранее сообщалось, что в момент трагедии дети были дома одни. Мама находилась на работе. За несколько минут до пожара женщина созванивалась с ребятишками. Ничего не предвещало беды. По факту трагедии в СК возбудили уголовное дело.

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