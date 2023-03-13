В Новосибирске спасли собаку, провалившуюся в яму на акватории водохранилища.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Советском районе Новосибирске на улице Бердское шоссе в промоину провалилась собака. Произошло это 12 марта на акватории Обского водохранилища.
– На месте работали спасатели. Животное извлекли из ямы. Доставили на берег, – говорится в сводке МАСС.
На вызволение собаки ушло почти полчаса. Как животное попало в промоину, спасатели не уточнили.
Ранее КП-Новосибирск писала, как в Новосибирске спасли собаку с острова-льдины посреди Оби.
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