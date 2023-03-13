Председатель СК РФ заинтересовался мужчиной, схватившим 9-летнего мальчика в Бердске под Новосибирском. Фото: стоп-кадр.
Бастрыкин заинтересовался историей мальчика, которого схватил мужчина. Взрослый удерживал ребенка, а его дочь била его. Так велел ей отец. Ранее КП-Новосибирск рассказывала подробно об инциденте. Он попал на видео.
– По указанному факту обращение поступило в территориальный отдел полиции. Проводится проверка, – напомнили в Следственном комитете РФ.
Решается вопросы о передаче материалов в СК. Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки и дальнейшему развитию ситуации.
Напомним, отец 9-летнего мальчика, которого схватил мужчина, написал заявление в полицию.
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