«Поссорились из-за снежка»: отец школьницы схватил 9-летнего мальчика и велел дочери избить его

Под Новосибирском мужчина схватил 9-летнего мальчика и велел своей дочери его избить. Фото: стоп-кадр.

В Бердске под Новосибирском мужчина схватил школьника и сказал своей дочери побить его. Оказалось, так отец наказал обидчика девочки. Происходящее попало на видео. Его опубликовали в группе «Свидетель. Бердск». К делу уже подключилась полиция. КП-Новосибирск выяснила подробности этой истории.

ТАМ ДЯДЯ С ТОБОЙ ХОЧЕТ ПОГОВОРИТЬ

Дети играли на горке в Микрорайоне на Березовой. Резвились, кидали снежки. Один из них угодил в девочку. Та расстроилась и нажаловалась папе. Тот сразу же вмешался в конфликт.

– Это мой 9-летний сын попал снежком в девочку. Они в одной школе учатся, часто вместе играли. Она ушла и рассказала своему отцу об этом. Папа ее прибежал, схватил моего сына и велел дочери бить его. Девочка ударила его 4-5 раз. Потом он потащил ребенка к нашему подъезду. Я был дома. Сын поднялся, плакал, не мог говорить. Сквозь слезы произнес: «Там дядя с тобой поговорить хочет». Больше ничего не мог объяснить из-за рыданий, – рассказал КП-Новосибирск на условиях анонимности отец мальчика. – Я спустился. На улице стоял этот человек. Он сразу подбежал ко мне, сказал, что схватил моего сына, извинился, пояснил, мол, сгоряча. Я ему ответил, что это недопустимо, что для воспитания у сына есть родители. Я ему все объяснил. Но я до конца тогда не понял, что произошло.

В тот день отцам, по словам мужчины, удалось услышать друг друга. Решили на том, что мальчик с девочкой будут держаться друг от друга подальше. Чтобы не ссориться. На этом разошлись. Однако конфликт продолжился.

«БЫЛ В ШОКЕ ОТ ВИДЕО»

Отец мальчика рассказал, что 10 марта сына и других мальчиков, которые были на горке, вызвала классный руководитель. На разговоре присутствовали та самая девочка и ее папа. Ребятам припомнили тот конфликт. В нем, оказалось, вспылили новые детали.

– Непонятно что стали предъявлять. Говорили, что мой сын и его друзья грозили той девочке палкой и требовали отдать им 20 рублей. Но ребенок это категорически отрицает. Непонятно, когда именно это было. В понедельник, 13 марта, пойду в школу, будем до конца разбираться в этой ситуации, – рассказывает отец ребенка. – Конфликт продолжился. Этот отец на встрече снова наезжал на моего сына. Грубо разговаривал.

После этого отец мальчика решил разобраться, что же произошло в тот день на горке. Обратился к старшему по дому. Получил видео. Увиденное мужчину поразило.

– Я был в шоке от того, что увидел. От того, что он, можно сказать, поднял руку на моего ребенка. Плюс заставил свою дочь бить его, – говорит мужчина.

Отец мальчика написал заявление в полицию. Также он намерен привлечь опеку, чтобы те проверили, как мужчина, поднявший руку на ребенка, воспитывает свою дочь.

ОФИЦИАЛЬНО

Инцидент КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области:

– В полицию поступило сообщение от законного представителя несовершеннолетнего. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе полиции.

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