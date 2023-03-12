На место выезжали спасатели.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске трехлетний мальчик оказался заперт в квартире. Инцидент произошел 11 марта в Октябрьском районе на улице Добролюбова.
- Заблокирована дверь, в квартире малолетний ребенок. Доступ в квартиру обеспечен, - сообщили в группе «МАСС (16+)».
Спасатели вскрыли дверь и передали трехлетнего мальчика маме. В медицинской помощи он не нуждался.
Напомним, что недавно в квартире оказалась заперта годовалая девочка. Мама ребенка тоже вызывала спасателей.
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