Спасатели выезжали на вызов.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске годовалая девочка оказалась заперта в квартире. Об этом сообщили спасатели в группе «МАСС (16+)».
- Выезд был в Калининский район в дом на улице Магистральная 25 февраля. Дверь в квартиру была заблокирована. В ней находилась девочка 2022 года рождения, - сообщается в группе.
Спасателям удалось получить доступ в квартиру. Девочку передали маме. В медицинской помощи она не нуждалась.
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