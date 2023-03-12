Пожар произошел 11 марта. Фото: СК РФ по НСО

Детей, погибших на пожаре в поселке под Новосибирском, похоронят 13 марта. Об этом КП-Новосибирск сообщили местные жители.

- Прощание пройдет в селе Кочки. Их семье собрали материальную, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Напомним, что трагедия произошла в поселке Пролетарский в Ордынском районе. Маленькие брат с сестрой были дома одни. Их мама в этот момент была на работе в магазине. За пару часов до ЧП она звонила детям и спрашивала, что принести домой.

Что стало причиной пожара предстоит выяснить экспертам. Уже назначены судебная и пожарно-техническая экспертизы. СК возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер