Появилось видео, как медведица Герда из Новосибирского зоопарка впервые вывела на прогулку малышей

Появилось видео первой прогулки медведицы Герды и ее малышей. Наконец-то белоснежными крохами смогли полюбоваться посетители. Ранее КП-Новосибирск писала, что мама-медведица показала своих крох в пятницу, 10 марта.

Малютки не отходили от мамы. Но при этом были рады выходу в «большой свет». Медвежата с любопытством изучали все вокруг под присмотром медведицы.

В Новосибирском зоопарке сообщили, что пол маленьких мишек пока неизвестен. Когда он станет понятен, медвежатам выберут имена.

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