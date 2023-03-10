«Супер-мамочка!»: медведица Герда из Новосибирского зоопарка впервые показала маленьких медвежат

Герда впервые вывела малышей на прогулку. Фото: Елена Черненко

Медведица Герда из Новосибирского зоопарка вывела на прогулку своих малышей. Посетители наконец-то смогли полюбоваться двумя недавно родившимися медвежатами.

Медвежата пока не отходят от мамы. Фото: Дмитрий Находов

Видно, что маленькие мишки ещё не готовы отходить от мамы, но очень рады оказаться в «большом мире», и с интересом исследуют обстановку вокруг.

Медвежата живут в вольере с мамой. Фото: Владимир Габов

Как пояснили КП-Новосибирск в зоопарке, пол медвежат пока ещё понять не удалось, а поэтому и над именами для них ещё не думали. Хотя новосибирцы в соцсетях уже начали выдвигать свои варианты. Среди интересных предложений - назвать малышей Ганс и Христиан - в честь Ганса Христиана Андерсона и назвать медвежат Нова и Сиб, соединив из имён название города.

Пол медвежат ещё не определили. Фото: Владимир Габов

Многие также пишут, что им не терпится оказаться в зоопарке, чтобы своими глазами увидеть малышей. А Герду сибиряки называют «супер-мамочкой». Малыши родились у белой медведицы Герды в 20 числах декабря. Пока что они находятся в одном вольере вместе с мамой, а медведя Кая отселили в отдельные «апартаменты».

Малыши с интересом изучают вольер. Фото: Владимир Габов

Напомним, первенец Кая и Герды – Шилка, родилась в 2014 году. Позже ее забрали в зоопарк Японии. В 2015 году на свет появился медвежонок Ростик. Как только он повзрослел, его перевезли в Китай. В 2018 году Герда родила двойню – Норди и Шайну. Мишки до сих пор находятся в Сибири.

Они родились в конце декабря 2022.Фото: Владимир Габов

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