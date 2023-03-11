Фото с места пожара в поселке под Новосибирском, на котором погибли двое детей, показали в прокуратуре

Детей спасти не удалось.Фото: прокуратура НСО.

Появились фотографии с места смертельного пожара в поселке Пролетарский под Новосибирском. Там 11 марта загорелся частный дом. В огне погибли двое детей – мальчик и девочка.

В доме обрушилась крыша. Фото: прокуратура НСО.

На кадрах, опубликованных прокуратурой видно, что стены дома обуглились, стекла от пламени лопнули. Также, судя по фото, в доме обрушилась кровля.

Жертвами трагедии стали 7-летняя девочка и 4-летний мальчик. В момент ЧП ребятишки были дома одни.

В момент ЧП взрослых дома не было. Фото: прокуратура НСО.

В случившемся разбираются следователи и прокуратура.

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