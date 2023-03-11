Могли кого-нибудь убить: в Новосибирске с балкона сбросили на улицу два велосипеда

В Новосибирске неизвестные сбросили с балкона два велосипеда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске кто-то выкинул с балкона под подъезд два велосипеда. Странное действо попало на видео. Его опубликовали в соцсети.

– В ночь на 9 марта на Молодости 17 скинули с общедоступного балкона два велика, спустя некоторое время незнакомец, предварительно перекурив сигаретку, унёс их, – написали горожане в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

На видео, которые прикрепили к посту видно, как велосипеды падают на землю с высоты. Спустя время на улицу спускается мужчина в черной шапке. Размышляя некоторое время, он берет велосипеды в руки и удаляется. Жильцы дома пытаются понять, что это было. Они хотят найти мужчину, унесшего велосипеды.

– Могли кого-нибудь убить! – написали комментаторы.

Ранее КП-Новосибирск писала, как кресло, сброшенное из окна, убило пенсионерку.

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