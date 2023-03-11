Она возвращается: корабль с новосибирским космонавтом Анной Кикиной отправился с МКС на Землю

Корабль с новосибирским космонавтом Анной Кикиной отправился с МКС на Землю. Фото: SpaceX.

В субботу, 11 марта, корабль Crew Dragon с новосибирским космонавтом Анной Кикиной на борту успешно прошел отстыковку от МКС и отправился на Землю. Об этом соощили в группе SpaceX.

Экипаж в составе сибирячки Анны Кикиной и ее коллег: астронавтов НАСА Николь Манн и Джоша Кассада и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Вакаты, работал на МКС с 6 октября 2022 года.

Отправку корабля на Землю дважды переносили. Причина – неподходящие погодные условия в месте посадки. Время полета займет 19 часов. Посадка пройдет в воскресенье, 12 марта, в 9:19. Приводнится Crew Dragon в США, у берегов Флориды.

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