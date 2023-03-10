Возвращение новосибирского космонавта Анны Кикиной перенесли на 12 марта. Фото: SpaceX.

Возвращение новосибирского космонавта Анны Кикиной на Землю перенесли на 12 марта. Об этом сообщили в группе SpaceX во «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что экипаж на корабле Crew Dragon Endurance вернется 10 марта. По обновленным данным, его отстыковка от МКС произойдет 11 марта в 10:05 по московскому времени.

– Приводнение у берегов Флориды запланировано на 12 марта в 5:19 по Москве, – уточнили в группе.

Напомним, экипаж корабля в составе Анны Кикиной и ее коллег, Николь Манн, Джоша Кассады и Коичи Вакаты, вернется на Землю спустя почти 6 месяцев, проведенных на орбите.

Ранее посадку корабля уже откладывали из-за сильного ветра.

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