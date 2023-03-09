Возвращение новосибирского космонавта Анны Кикиной на Землю отложили из-за сильного ветра

Анна Кикина вернется на Землю позже, чем планировала. Фото: Роскосмос.
Новосибирский космонавт Анна Кикина вернется на Землю позже 9 марта из-за сильного ветра в назначенном месте посадки. Об этом сообщают в NASA.
Корабль Dragon Crew-5 готов отстыковаться от МКС, как только погода в точке приземления нормализуется. Расстыковка состоится не раньше утра 10 марта.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какой видят школьники первую полетевшую в космос жительницу Новосибирска.
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