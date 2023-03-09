Возвращение новосибирского космонавта Анны Кикиной на Землю отложили из-за сильного ветра

Анна Кикина вернется на Землю позже, чем планировала. Фото: Роскосмос.

Новосибирский космонавт Анна Кикина вернется на Землю позже 9 марта из-за сильного ветра в назначенном месте посадки. Об этом сообщают в NASA.

Корабль Dragon Crew-5 готов отстыковаться от МКС, как только погода в точке приземления нормализуется. Расстыковка состоится не раньше утра 10 марта.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какой видят школьники первую полетевшую в космос жительницу Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber