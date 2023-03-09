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НовостиОбщество9 марта 2023 7:27

Возвращение новосибирского космонавта Анны Кикиной на Землю отложили из-за сильного ветра

Корабль не сможет приземлиться в назначенном месте из-за непогоды
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Анна Кикина вернется на Землю позже, чем планировала. Фото: Роскосмос.

Анна Кикина вернется на Землю позже, чем планировала. Фото: Роскосмос.

Новосибирский космонавт Анна Кикина вернется на Землю позже 9 марта из-за сильного ветра в назначенном месте посадки. Об этом сообщают в NASA.

Корабль Dragon Crew-5 готов отстыковаться от МКС, как только погода в точке приземления нормализуется. Расстыковка состоится не раньше утра 10 марта.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какой видят школьники первую полетевшую в космос жительницу Новосибирска.

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