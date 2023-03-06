«Девушка-космос»: опубликованы 12 ярких рисунков с космонавтом Анной Кикиной от новосибирских школьников

Новосибирские школьники гордятся сибирячкой Анной Кикиной и называют ее "девушка-космос". Фото: Большой новосибирский планетарий.

Новосибирские школьники нарисовали российских женщин-космонавтов: от первой – Валентины Терешковой, которая 6 марта отмечает день рождения, до Анны Кикиной, улетевшей на МКС 5 октября прошлого года. КП-Новосибирск собрала самые яркие рисунки с первым новосибирским космонавтом.

Школьники нарисовали Валентину Терешкову и Анну Кикину, а также других российских космонавток. Фото: Большой новосибирский планетарий.

Конкурс «Женский космос» провел Большой новосибирский планетарий. Работы учеников из разных районов Новосибирской области опубликовали в группе планетария в социальной сети «ВКонтакте».

На некоторых портретах заметно поразительное сходство. Фото: Роскосмос/Большой новосибирский планетарий.

А на этом коллаже сибирячка плавает в космическом пространстве. Фото: Большой новосибирский планетарий.

На конкурс отправляли как информационные плакаты и портреты женщин-космонавтов, так и просто рисунки, связанные с космосом. Кто-то из участников конкурса рисовал на бумаге, другие создавали арты и коллажи на компьютере.

Здесь Анну Кикину изобразили с Городовичком, которого она взяла с собой на МКС. Фото: Большой новосибирский планетарий.

Дети дополняли рисунки лозунгами и красивыми фразами, такими как: «Блеск в глазах женщины – блеск звезд в космосе», «Небо, сними шляпу», «Женщина – украшение вселенной» и другими.

Дети подписывают рисунки цитатами Кикиной. Фото: Большой новосибирский планетарий.

На многих рисунках подписан родной город Анны Кикиной. Фото: Большой новосибирский планетарий.

Другие рисунки украшены цветами российского флага. Фото: Фото: Большой новосибирский планетарий.

Участие приняли 300 школьников из 103 образовательных учреждений города и области. По итогам конкурса первое место досталось ученице школы искусств из Татарска, также были определены победители в рубриках индивидуального и коллективного творчества. Кроме того, детям достались награды за портретное сходство и креативность.

Каждый участник конкурса получит награду. Фото: Большой новосибирский планетарий.

В течение месяца все участники конкурса получат электронные дипломы и сертификаты. Их руководителям вручат благодарственные письма.

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