«Выбирайте пути объезда»: в Новосибирске ДТП с грузовым каршерингом заблокировало движение на перекрестке

В Новосибирске ДТП с грузовым каршерингом заблокировало движение на перекрестке.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В субботу, 11 марта, в Новосибирске произошла авария с кроссовером и грузовым каршерингом. Авария заблокировала движение на перекрестке.
– На перекрёстке улиц Связистов и Титова столкнулись водители кроссовера Hyundai Creta и грузового каршеринга Ford Transit, – говорится в сообщении группы «АСТ-54».
Из-за ДТП на перекрестке образовалась гигантская пробка. Новосибирцев просят выбирать пути объезда, чтобы на застрять на дороге.
По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших.
На перекрёстке улиц Связистов и Титова столкнулись водители кроссовера Hyundai Creta и грузового каршеринга Ford Transit. Фото: "АСТ-54".
Напомним, в Новосибирске на Большевистской в результате ДТП перевернулась иномарка и придавила парня-водителя. Он умер в реанимации.
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