Парень, придавленный иномаркой на Большевистской в Новосибирске, умер в реанимации. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску.

Парень, которого придавила иномарка на Большевистской улице в Новосибирске, умер в больнице. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. Там также раскрыли подробности страшной аварии.

– В 5 утра 11 марта водитель 2000 года рождения за рулем «Хонды Фит» ехал в сторону Бугринского моста. В пути, у дома 52 на Большевистской улице, он наехал на снежный вал, из-за чего опрокинулся. В этот момент водителя выкинуло из салона авто, а иномарка его придавила, – говорится в сообщении ГИБДД.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь. Но, увы, спасти парня не удалось.

По факту ДТП проводится расследование.

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