Звала на помощь: в Новосибирске пенсионерка застряла на балконе поздним вечером

В Новосибирске пенсионерка застряла на балконе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на улице Выборной помощь спасателей понадобилась пенсионерке. Она оказалась заперта на балконе. Об инциденте рассказали в службе спасения МАСС.

– Вызов поступил в 22:45. На месте специалисты выяснили, что балконную дверь заблокировало. Поэтому женщина 1959 года рождения попасть в квартиру не могла. Сотрудники службы обеспечили доступ в помещение, вызволили пенсионерку, – уточнили в МАСС.

Пробыла женщина на балконе почти час. Помощь врачей ей не понадобилась.

В МАСС напомнили, если вы попали в беду или же стали очевидцем ЧП, звоните по номерам: 112, 231-06-49.

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