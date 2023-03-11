Звала на помощь: в Новосибирске пенсионерка застряла на балконе поздним вечером

В Новосибирске пенсионерка застряла на балконе.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске на улице Выборной помощь спасателей понадобилась пенсионерке. Она оказалась заперта на балконе. Об инциденте рассказали в службе спасения МАСС.
– Вызов поступил в 22:45. На месте специалисты выяснили, что балконную дверь заблокировало. Поэтому женщина 1959 года рождения попасть в квартиру не могла. Сотрудники службы обеспечили доступ в помещение, вызволили пенсионерку, – уточнили в МАСС.
Пробыла женщина на балконе почти час. Помощь врачей ей не понадобилась.
В МАСС напомнили, если вы попали в беду или же стали очевидцем ЧП, звоните по номерам: 112, 231-06-49.
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